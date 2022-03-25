رئيس "روس كوسموس": العقوبات اليابانية لن تؤثر على إنتاج الأقمار الصناعية الروسية

لن تؤثر العقوبات التي فرضتها اليابان على شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" على إنتاج الأقمار الصناعية الروسية.

ولن يتم إرجاء توقيتات إطلاقها. أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

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وقال في تدوينته على "تليغرام":" إن اليابان فرضت عقوبات على شركة "الأنظمة الفضائية الروسية"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية. والغاية من تلك العقوبات هي الحد من إمكانات الشركة فيما يتعلق بتنفيذ الحجوزات الدفاعية وتنفيذ اتفاقيات عقدت في مصلحة شركاتنا المصنعة للأقمار الصناعية. ولم تفاجئنا تلك العقوبات. وسيتم الرد عليها بتحقيق برنامج استبدال قطع الغيار الأجنبية بمكوّنات روسية،.

هذا وأعرب روغوزين عن خيبة أمله من خطوات مسيّسة اتخذها نظراؤه الأوروبيون في مجال التعاون الفضائي مع روسيا، وقال إن 10 صواريخ تحررت نتيجة عدم إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية وستستخدم في مصلحة الشركات الروسية الخاصة وشركات تمثل البلدان الصديقة لروسيا.

المصدر: تاس