شركة سبيس إكس ترفع اسعار صواريخ فالكون 9 وفالكون الثقيل

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن رفع أسعار إطلاق صواريخ فالكون-9 وفالكون الثقيل بسبب التضخم.

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ويشير موقع SpaceNews، إلى أن سبيس إكس رفعت هذه الأسعار بالمتوسط بنسبة 8 بالمئة. فمثلا تكلفة إطلاق صاروخ فالكون -9 أصبحت 67 مليون دولار بدلا من 62 مليونا. وتكلفة إطلاق صاروخ فالكون الثقيل ارتفعت من 90 إلى 97 مليون دولار.

وتشير الشركة إلى تكلفة الإطلاقات المتفق عليها عام 2022 التي ستنفذ عام 2023 قد تخضع لتعديل شروطها بسبب التضخم.

وكانت مجلة The Verge قد أعلنت في مارس الجاري أن شركة سبيس إكس قد رفعت تكلفة استخدام الانترنت عبر شبكة أقمار ستارلينك من 99 إلى 110 دولارات في الشهر.

المصدر: لينتا. رو