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فشل محاولات إعادة تشغيل القمر الصناعي المخصص لمراقبة روسيا

الفضاء

فشل محاولات إعادة تشغيل القمر الصناعي المخصص لمراقبة روسيا
ESA
صورة تعبيرية
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فشلت جميع محاولات الخبراء لإعادة تشغيل القمر الصناعي Sentinel-1B من منظومة Copernicus المخصص لمراقبة أراضي روسيا.



وتشير SpaceNews، إلى محاولات اكتشاف الخلل في منظومة التغذية الكهربائية الرئيسية والاحتياطية لا تزال مستمرة، ولكن الجهود المبذولة لم تكتشف المشكلة الرئيسية- عدم إمكانية الحصول على صور رادرية لاسلكية في نطاق تردد سنتيمتر واحد.

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ويشير جوزيف أشباتشر مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن الخبراء يدرسون حاليا 18 سببا محتملا لانقطاع التيار الكهربائي.

ويقول، "لا يبدو الأمر جيدًا ، ولكن في الوقت الحالي هذه ليست الكلمة الأخيرة في Sentinel-1B".

وتدرس الوكالة حاليا إمكانية إطلاق القمر الصناعي Sentinel-1C ليحل محل القمر العاطل Sentinel-1B في شهر أكتوبر، حيث كان يخطط لإطلاقه بواسطة Vega C. ولكن الآن هناك مخاوف من المحركات الأوكرانية المستخدمة في المرحلة العليا.

وتجدر الإشارة، إلى أن القمر الصناعي الأوروبي Sentinel-1B أطلق إلى الفضاء في أبريل 2016 بواسطة صاروخ النقل الروسي "Soyuz-2"، ومنذ 23 ديسمبر الماضي لم تستلم المراكز الأرضية أي صورة منه.

المصدر: لينتا. رو

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