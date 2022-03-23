تفاصيل مذهلة كامنة في أحدث صور جونو لكوكب المشتري

كلّف مسبار جونو بدراسة كوكب المشتري، الوزن الثقيل للنظام الشمسي، ملك الكواكب. لكن كوكبا بحجمه، أي ما يقرب من 318 ضعف كتلة الأرض، لا يخلو من الرفقة.

يمتلك عملاق الغاز 79 قمرا معروفا (وربما أكثر من ذلك)، أحدها أكبر من عطارد. ويستكشف جونو العلاقة بين بعض تلك الأقمار والكوكب المضيف.

ويلوح كوكب المشتري في الأفق بشكل كبير، ونطاقاته الكلاسيكية من السحابة المتساقطة والدوامة والأعاصير الشبيهة بالبقع مرئية بوضوح في نصف الكرة الجنوبي في ضوء الشمس.

(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/AndreaLuck)

وعلى يمين الكوكب العملاق، تبحر نقطتان صغيرتان نسبيا بهدوء ضد الظلام. وهذان هما اثنان من أقمار Galilean الأربعة للمشتري - أكبر أقمارها الصناعية، اكتشفها غاليليو غاليلي. والصورتان اللتان تم تصويرهما هنا هما الأصغر من الأربعة: Io، بقطر استوائي يبلغ 3643.2 كيلومتر؛ ويوروبا، بقطر استوائي يبلغ 3121.6 كيلومتر. وكل من هذه الأقمار هو هدف رائع للدراسة في حد ذاته: Io، الجسم الأكثر نشاطا بركانيا في النظام الشمسي، حيث يتخلل أكثر من 400 بركان نشط على سطحه. وهذه هي نتيجة ضغوط الجاذبية الداخلية الموضوعة على القمر، ليس فقط من قبل المشتري، ولكن من خلال أقمار Galilean الثلاثة الأخرى.

(NASA/JPL/University of Arizona)

وينتج عن هذا النشاط البركاني أن يصبح الغلاف الجوي لـIo غنيا بثاني أكسيد الكبريت، الذي تقذفه البراكين. ويتسرب هذا الغلاف الجوي باستمرار، ويشكل حلقة بلازما حول كوكب المشتري نفسه، والتي يتم توجيهها على طول خطوط الحقول المغناطيسية لتهطل على أقطاب المشتري، ما يؤدي إلى توليد الشفق القطبي الدائم.

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كما أن التدفق المستمر للكبريت غلّف Io نفسه بمركبات كبريتية مختلفة، ما يعطي القمر لونه الأصفر في الغالب.

ويعد قمر يوروبا، في الوقت نفسه، هدف الاهتمام بالبحث عن الحياة خارج الأرض. وتحت قوقعته الجليدية الشاحبة، يتربص محيط داخلي سائل. وعلى الرغم من أن القمر بعيد عن الشمس، إلا أنه قد يتم تسخينه داخليا بسبب إجهاد الجاذبية.

وإذا كان هذا هو الحال، فقد تكون هناك فتحات حرارية مائية في قاع البحر العالمي. وهنا على الأرض، مثل هذه الفتحات هي ملاذ لشبكات الغذاء التي لا تعتمد على التمثيل الضوئي، ولكن على التخليق الكيميائي للبقاء على قيد الحياة: تسخير التفاعلات الكيميائية من أجل الغذاء.

ودفع هذا علماء الأحياء الفلكية إلى الاعتقاد بأنه، من بين جميع العوالم الموجودة في النظام الشمسي، قد تكون الأقمار الجليدية مثل يوروبا وقمر زحل إنسيلادوس هي الأماكن الأكثر احتمالية للعثور على حياة خارج كوكب الأرض.

وسيقوم جونو بعمل رحلات طيران قريبة من هذين العالمين المختلفين للغاية.

المصدر: ساينس ألرت