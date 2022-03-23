روسيا تصنع محركا كهرومغناطيسيا لإنقاذ أقمار"غلوناس" الصناعية من مداراتها

تلقت شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية شهادة براءة الاختراع للمحرك الكهرومغناطيسي الذي سيسمح بسحب الأقمار الصناعية من طراز "غلوناس" التي انتهى عمر استخدامها من مداراتها.

جاء ذلك في تقرير نشره معهد الملكية الصناعية الروسية.

وجاء في التقرير أن المحرك الكهرومغناطيسي الفضائي الذي يحوّل طاقة التيار الكهربائي المستمر الواردة من قمر صناعي إلى طاقة حركية يتضمن أجهزة التحريض المتوزعة على منصتين مركبتيْن على جانبي القمر الصناعي.

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وأوضحت شهادة براءة الاختراع أن المحرك مخصص أساسا لإخراج الأقمار الصناعية "غلوناس" من مداراتها لتدخل فيما بعد الطبقات الكثيفة للأرض وتحترق هناك. ويعني ذلك أن المحرك الكهرومغناطيسي عبارة عن جهاز كهربائي من شأنه تنقية الفضاء الكوني من النفايات.

ويفترض أن يتعامل المحرك الكهرمغناطيسي مع الحقل المغناطيسي للأرض. وبمقدوره إعطاء تدفق مغناطيسي في اتجاه واحد فقط.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أن استهلاك الطاقة الكهربائية يجب ألا يؤثر تأثيرا خطيرا على دورة التغذية الكهربائية للقمر الصناعي، كما يجب أن تتوفر لديه قوة دفع كافية لإيصال القمر الصناعي من ارتفاع عال إلى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي الأرضي خلال فترة لا تزيد عن نصف العام بعد اتخاذ قرار بوقف استخدامه.

يذكر أن الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة الملاحة الفضائية الروسية "غلوناس" تتوزع في مدارات يصل ارتفاعها نحو 19100 كيلومتر حيث تتحوّل إلى نفايات فضائية بعد انتهاء عمر استخدامها.

المصدر: تاس