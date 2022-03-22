روغوزين: واشنطن تدرس إمكانية عزل روسيا من نظام تحديد المواقع العالمي GPS وندعو لعدم القلق

مدير وكالة الفضاء الروسية يشير إلى دراسة واشنطن إمكانية عزل روسيا من نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ويدعو الناس لعدم القلق، لأن روسيا تمتلك منظومتها الفضائية الخاصة.

قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فصل روسيا عن نظام تحديد المواقع العالمي، الـ GPS، على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا.

ومع هذا قلل روغوزين من خطورة هذا الإجراء الأمريكي المحتمل، قائلا إنه "لا داعي للقلق" بهذا الخصوص، وأوضح أن روسيا طورت نظاما بديلا يحمل اسم "غلوناس"، الذي سيواصل العمل بكفاءة في جميع الهواتف الذكية.

منظومة "غلوناس" هي منظومة سوفيتية – روسية، صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية سابقا. وهي مخصصة لضمان ملاحة سريعة وآمنة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء. ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية دون مقابل.

بدأ العمل رسميا بإنشاء المنظومة في شهر ديسمبر عام 1976 بقرار من القيادة السوفيتية، وأطلق أول قمر للمنظومة في شهر أكتوبر عام 1982، واستمر إطلاق الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية حتى بلغ عددها 26 في سبتمبر من عام 2010، أي اصبحت المنظومة تغطي مجمل سطح الكرة الأرضية تقريبا.

إذا..

هل يمكن فصل روسيا من نظام الـ GPS؟

وما مدى قدرة نظام غلوناس الروسي على أن يحل محل نظام الـ GPS؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها قدمنا حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

بحضور الضيفين، الدكتور مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي من سانت بطرسبورغ، والمهندس أحمد زهير أرجوب، المختص في علم البيانات ومجال الذكاء الاصطناعي من روما في إيطاليا.

وردا على السؤال حول مدى قدرة روسيا على الاستغناء بالكامل عن نظام الـ GPS، قال الدكتور شعيتو إن "روسيا حتى ما قبل عصر الهواتف النقالة لم تكن تستعمل الـ جي بي إس أبدا، وكانت تعتمد على منظومتها الغلوناس في خدمة حركة البواخر والسيارات على الأرض ووسائل النقل المختلفة، وحاليا في العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية لا تستعمل روسيا الجي بي إس، بينما الإصابات دقيقة 100%. فتقنيا لا يمكن التأثير على روسيا في ألا تستغني عن أي نظام والانتقال لمنظومتها الخاصة. والفرصة الكبيرة التي ستُعطى لروسيا هي أن العالم سيتم وضعه أمام خيارات أخرى لمنظومات الملاحة، فروسيا تعاني من مشكلة، وهي أنها لا تسوق لقدراتها العلمية كما تروج لها الولايات المتحدة".

وقال المهندس أرجوب، ردا على سؤال حول مدى إمكانية فصل روسيا عن الجي بي إس من ناحية تقنية، قال: "نحن نتحدث عن نظام يستخدم الأقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية على سطح الأرض، ومن ناحية تقنية، هذا موضوع معقد، ولو كان هذا الأمر ممكن بالنسبة للولايات المتحدة مع تحملها كافة النتائج والعواقب المترتبة على ذلك، فروسيا لديها نظامها البديل القادر على أن يؤدي نفس مهمة الجي بي إس، خاصة وإن عرفنا أن عددا كبيرا من الأجهزة تستخدم النظامين معا".