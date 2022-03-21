العقوبات الغربية لن تؤثر على مائدة رواد الفضاء

أعلن فيكتور دوبروفولسكي، مدير معهد البحوث العلمية المتخصص بالتكنولوجيا الغذائية، أن العقوبات لن تؤثر على إنتاج الغذاء لرواد الفضاء نهائيا.

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ويقول، "ليس لدينا أي مشكلة في هذا المجال. لأن لدينا استقلالية كاملة وجميع المواد المستخدمة في إنتاج الأطعمة لرواد الفضاء محلية، وكل شيء متوفر في روسيا".

ويشير، لم تتأثر عمليات إنتاج الغذاء لرواد الفضاء بسبب العقوبات المفروضة.

ويضيف، تشكل المنتجات المسامية أساس النظام الغذائي لرواد الفضاء. وهذه نحصل عليها عن طريق إزالة الرطوبة من المنتجات الطازجة المجمدة في ظروف الفراغ. حيث تسمح هذه التقنية بالحفاظ على العناصر الغذائية والعناصر المعدنية والفيتامينات والنكهة الطبيعية والطعم والشكل الأصلي لهذه المواد، وكذلك تخزينها لعدة سنوات. كما تعبأ بعض الأطباق في شكلها الأصلي في علب.

المصدر: نوفوستي