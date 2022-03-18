رائد فضاء يقترح على الموسكوفيين مشاهدة تحليق مركبة "سويوز" في سماء العاصمة

اقترح رائد الفضاء الروسي، أنطون شباكليروف الذي يعمل حاليا مع زميله بيوتر دوبوف في المحطة الفضائية، على سكان موسكو مشاهدة تحليق مركبة "سويوز" المأهولة في سماء العاصمة.

وأعاد رائد الفضاء إلى الأذهان أن المركبة "كوروليوف" (سويوز – إم إس – 21) المأهولة ستنطلق اليوم الساعة 18.55 بتوقيت موسكو برواد الفضاء الروس الـ3 إلى المحطة الفضائية الدولية .

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وقال:" إننا لن نشاهد البث التلفزيوني الحي لإطلاق المركبة المأهولة فحسب بل وسنرصد بعيوننا عملية إطلاق الصاروخ من مطار "بايكونور" الذي ستحلق المحطة الفضائية فوقه وقت الإطلاق".

أما سكان وسط وجنوب روسيا فيمكنهم مشاهدة تحليق المركبة والمحطة الفضائية معا في سماء الليل في الفترة ما بين الساعة 20.24 والساعة 20.28 بتوقيت موسكو.

يذكر أن صاروخ " سويوز – 2.1 آ" سينطلق بالمركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية اليوم الساعة 18.55 بتوقيت موسكو من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي وستلتحم المركبة المأهولة بالمحطة الفضائية بعد الساعة العاشرة مساء في اليوم نفسه.

المصدر: تاس