الصين تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الخميس 17 مارس الجاري، وفي تمام الساعة 15:09 (10:09 بتوقيت موسكو) نفذت عملية إطلاق لصاروخ فضائي صيني من نوع Long March-4C من مركز جيوغوان الفضائي شمال غرب مقاطعة قانسو، الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمر Yaogan-34 02 الصيني المخصص لاستشعار الأرض عن بعد".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق هي رقم 411 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March الفضائية المحلية الصنع.

وكانت الصين قد وضعت أول قمر من أقمار Yaogan في مدارات الأرض عام 2006، وطورت هذه الأقمار لتعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد، ولمراقبة المناطق الزراعية وعملية الإنتاج فيها، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات الإنقاذ والإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية

وتجدر الإشارة إلى أن الصين مطلع الشهر الجاري كانت قد أطلقت 22 قمرا صناعيا صغيرا إلى الفضاء دفعة واحدة، وكان بعض هذه الأقمار مخصصا لاستشعار الأرض عن بعد أيضا.

المصدر: فيستي