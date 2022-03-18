3 روس ينطلقون اليوم إلى المحطة الفضائية الدولية

ينطلق صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الحامل مركبة "كوروليوف" (سويوز إم إس – 20) اليوم إلى المحطة الفضائية الدولية من منصة "فوستوك" في مطار " بايكونور" الفضائي الروسي.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال إن المركبة المأهولة تطلق إلى الفضاء الساعة 18.55.19 بموجب البرنامج الروسي للرحلات الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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ويضم طاقم المركبة المأهولة التي تحمل اسم المصمم السوفيتي الأول للمركبات الفضائية المأهولة ، سيرغي كوروليوف، رواد الفضاء الروس، أوليغ أرتيوميف، دينيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف. وسيعمل، أوليغ أرتيوميف مراسلا خاصا لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية ليغطي إعلاميا ما يحدث فيها وذلك إضافة إلى تنفيذ واجباته كرائد فضاء مهندس.

وقال الناطق إن المركبة ستنفصل بعد 9 دقائق من إطلاقها عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ثم ستقوم بدورتين حول الكرة الأرضية لتلتحم الساعة 22.05 الجمعة 18 مارس بوحدة "بريتشال" الروسية في المحطة الفضائية.

ويقضي برنامج البعثة الفضائية بإجراء ما يزيد عن 50 تجربة في مجال البيولوجيا الفضائية، علم فيزياء الأشعة الكونية، التكنولوجيات الواعدة وغيرها. وسيقضي رواد الفضاء على متن المحطة 195 يوما، ثم سيعودون إلى الأرض في 30 سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس