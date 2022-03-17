روسيا تنوي إرسال بعثة خاصة بها للمريخ بعد انسحاب وكالة الفضاء الأوروبية من برنامج مشترك

أعربت روسيا عن نيتها إطلاق بعثة بحثية خاصة بها إلى كوكب المريخ، بعد قرار وكالة الفضاء الأوروبية الانسحاب من مشروع مشترك بين الطرفين بهذا الشأن على خلفية التطورات في أوكرانيا.

ونشر مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين على قناته في تطبيق "تيليغرام" نسخة من رسالة أبلغه فيها مدير وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر بانسحاب وكالته من برنامج "إكسومارس" الخاص بالبحث عن أدلة على وجود حياة في الماضي أو حاليا في الكوكب الأحمر.

ووصف روغوزين هذا القرار بأنه "تطور مر بالنسبة لجميع هواة الفضاء"، موضحا: "يعني ذلك إلغاء البعثة الروسية الأوروبية المشتركة التي كان من المقرر إرسالها إلى المريخ في سبتمبر 2022. تم إلغاء جهود آلاف الخبراء بورقة واحدة وقع عليها بيروقراطي أوروبي آخر".

وأعرب مدير "روس كوسموس" عن أسفه في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذا التطور كلف وكالته إضاعة بعضة سنوات.

وتابع: "لكننا سنبني من جديد مركبة هبوط خاصة بنا وسوف نزودها بصاروخ "أنغارا" الحامل وسنطلق من منصة إطلاق جديدة في مطار "فوستوتشني" بعثة بحثية خاصة بنا، دون أي "أصدقاء أوروبيين" يجرون ذيلهم بين ساقيهم بطلب من الولايات المتحدة".

المصدر: RT