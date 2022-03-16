Astra الأمريكية تنجح بإطلاق 3 أقمار إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة Astra الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 3 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تمت يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري عملية إطلاق صاروخنا الفضائي من قاعدة في جزيرة كوديا بألاسكا، الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض 3 أقمار صناعية هي: قمر OreSat، وقمران تابعان لشركتي NearSpace Launch و S4 CROSSOVER، تم إيصال الأقمار إلى مدار يرتفع عن الأرض نحو 525 كلم".

ومن جهته قال، كريس كيمب، الرئيس التنفيذي للشركة خلال بث مباشر: "لدينا أخبار سارة: لقد نجحت الأقمار الصناعية بالاتصال بالمحطات الأرضية، وهذا يعني أنها وصلت بنجاح إلى مداراتها المحددة".

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وكانت Astra قد حاولت في 9 فبراير الماضي إيصال أقمار صناعية إلى الفضاء باستخدام صاروخها، لكن العملية باءت بالفشل حينها، وفقدت الأقمار التي طورها مختصون من الجامعات ألاباما ونيوميكسيكو وكاليفورنيا ، بالإضافة إلى قمر صناعي طوره الخبراء في مركز ليندون جونسون الفضائي الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصاروخ الفضائي الذي طورته Astra الأمريكية يبلغ طوله 12 م، وتأمل الشركة أن تكلفة إنتاجه المنخفضة وأبعاده الصغيرة ستسمح ليكون منافسا مستقبليا بين الصواريخ الفضائية الخفيفة.

المصدر: فيستي