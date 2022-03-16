رائدان أمريكيان يختتمان تنفيذ المهام خارج المحطة الفضائية الدولية

اختتم رائدا الفضاء الأمريكيان، راجي تشاري وكايلا بارون، الثلاثاء 15 مارس بنجاح تنفيذ مهامهما في الفضاء المكشوف وعادا بسلام إلى المحطة الفضائية الدولية.

وبثت وكالة "ناسا" الأمريكية عملية خروج الرائدين من المحطة وعملهما في الفضاء المكشوف على موقعها الإلكتروني. وكانت مهمتهما اتخاذ إجراءات تمهيدية لتركيب بطاريات شمسية أكبر قدرة.

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وقد انتهى عمل الرائدين خارج المحطة الساعة 22.06 يوم 15 مارس بتوقيت موسكو، واستغرقت العملية 54 دقيقة فقط.

وتضمنت مهمتها في تركيب دعامة ستركّب عليها فيما بعد بطارية شمسية بوزن 340 كلغ.

يذكر أن الخروج من المحطة هو تجربة أولى بالنسبة لرائد الفضاء راجي تشاري. أما كيلا بارون فسبق لها أن شاركت في تبديل الهوائي خارج المحطة في ديسمبر الماضي.

ويتوقع أن يخرج الرائدان الأمريكيان إلى الفضاء المكشوف مرة أخرى في 23 مارس الجاري لربط الكوابل بمبرّد منظومة ضبط الحرارة في القطاع الأمريكي للمحطة.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم حاليا روسييْن و4 أمريكيين وألمانيا واحدا.

المصدر: تاس