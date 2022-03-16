رائد فضاء روسي يحطم رقما قياسيا من حيث البقاء في الفضاء

حطّم رائد الفضاء الروسي، بيوتر دوبوف الذي يعمل حاليا مع زميله، أنطون شباكليروف، على متن المحطة الفضائية الدولية رقما قياسيا من حيث فترة البقاء في الفضاء خلال رحلة فضائية واحدة.

جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 15 مارس الجاري مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار البيان إلى أن رائد الفضاء، دوبوف حطّم رقما قياسيا روسيا وتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، الذي حقق رحلة فضائية في الفترة ما بين مارس عام 2015 ومارس عام 2016 لمدة 340 يوما و8 ساعات و42 دقيقة و54 ثانية.

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يذكر أنه يتوقع أن يعود رائدا الفضاء الروسيان والأمريكي مارك فاندي هاي، إلى الأرض في 30 مارس الجاري مع العلم أن رائد الفضاء الأمريكي وصل المحطة الفضائية في 9 أبريل عام 2021 على متن مركبة " سويوز – إم إس – 18" مع الرائد الروسي، أوليغ نوفيتسكي.

وكانت تلك المركبة المأهولة قد أعادت إلى الأرض الخريف الماضي الطاقم السينمائي الفضائي بالمخرج، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد اللذين وصلا المحطة في 5 أكتوبر الماضي على متن مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة.

المصدر: تاس