رائد فضاء ناسا يحطم الرقم القياسي للإقامة في الفضاء بين زملائه

سيحطم رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي الرقم القياسي لأطول فترة بقاء رواد ناسا في الفضاء

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وتشير قناة Fox News التلفزيونية إلى أن مارك الذي أطلق إلى الفضاء يوم 9 أبريل عام 2021، سيمكث في الفضاء أكثر من 340 يوما قبل عودته إلى الأرض.

ومن المنتظر أن يمكث مارك فاندي (55عام) وهو عقيد عسكري متقاعد 355 يوما، حيث في نهاية شهر مارس الجاري سيعود إلى الأرض بواسطة كبسولة "سويوز" الروسية.

ويذكر أن الرقم القياسي السابق (340 يوما) سجله رائد ناسا سكوت كيلي عام 2013.

ولكن الرقم القياسي العالمي لأطول إقامة مستمرة في الفضاء هو 438 يوما ويعود لرائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف قبل أكثر من 30 عاما، حيث استغرقت رحلته الفضائية من يناير عام 1994 لغاية مارس 1995.



وبالنسبة للنساء، فإن أطول فترة قضتها رائدة فضاء روسية هي 178 يوما، من رحلتين إلى محطة مير الفضائية. أما الرقم العالمي فمسجل باسم رائدة ناسا بيجي ويتسون ويبلغ 666 من ثلاث رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"