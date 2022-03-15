رئيس وكالة الفضاء الروسية يحذر من خطر "سقوط" المحطة الفضائية الدولية بسبب العقوبات

على قناته في تيلغرام لفت دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، الانتباه لخطورة تأثير العقوبات الغربية على التعاون بين روسيا والغرب في تشغيل المحطة الفضائية الدولية

حذر دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، من أن العقوبات الغربية ضد روسيا قد تتسبب في تحطم محطة الفضاء الدولية، ودعا إلى رفع الإجراءات العقابية. ووفقًا لروغوزين، يمكن للعقوبات أن تعطل عمل المركبات الفضائية الروسية التي تخدم محطة الفضاء الدولية.

وقال في قناته على تيلغرام: "الجزء الروسي من المحطة - الذي يساعد في تصحيح مدارها - يمكن أن يتأثر، مما قد يتسبب في سقوط هذه المحطة الضخمة التي يبلغ وزنها 500 طن "في البحر أو على الأرض".

وتعرضت "روس كوسموس" مع مؤسسات روسية أخرى لعقوبات غربية في الأسابيع الأخيرة على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من أكثر المشاريع العلمية والتكنولوجية تعقيدًا في تاريخ البشرية على الإطلاق، وهي أكبر هيكل منفرد وضعه البشر في التاريخ. وتم الانتهاء من بنائها الرئيسي بين عامي 1998 و 2011، على الرغم من أن المحطة تتطور باستمرار لتشمل مهام وتجارب جديدة، ويتم إرسال رواد بشر إليها بشكل مستمر منذ 2 نوفمبر 2000.

إذا..

لماذا أطلق روغوزين هذا التحذير المقلق؟

وكيف يمكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطراب تشغيل المركبات الروسية التي تخدم المحطة؟

أسئلة ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء

الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية.