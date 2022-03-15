مركبة "سويوز" الروسية جاهزة للانطلاق نحو المحطة الفضائية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Soyuz MS-21 الروسية جاهزة لتطلق قريبا نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "نفذت بنجاح عملية تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Soyuz MS-21 على منصة الإطلاق رقم 31 (فوستوك) في قاعدة بايكونور الفضائية، سيتعين على الخبراء في القاعدة الآن إجراء بعض الاختبارات والتحضير لعملية إطلاق المركبة والصاروخ التي ستجري قريبا".

وأشار البيان إلى أن المركبة والصاروخ سيطلقان في 18مارس الجاري، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وبعد انفضال المركبة عن الصاروخ في الفضاء من المفترض أن تدور مرتين حول الأرض خلال 3 ساعات تقريبا، لتلتحم بعدها بمحطة الفضاء الدولية.

#Soyuz 2.1a rocket is installed at LC-31/6 at Baikonur Cosmodrome.



•Launch date: 18 March 2022 at 9:25 PM IST pic.twitter.com/h7K1Hek7oz — Vishesh Verma (@Vishesh03625993) March 15, 2022

وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

В 2022 году запланировано два запуска пилотируемых корабля «Союз МС» с космодрома #Байконур: https://t.co/xbiBfziBVS



📍 18 марта в 18:55 мск — корабль #СоюзМС21 с экипажем МКС-67;

📍 21 сентября в 16:54 мск — корабль #СоюзМС22 с экипажем МКС-68. pic.twitter.com/uhgllAICjd — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 2, 2022

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي