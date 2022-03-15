المشاركون في مشروع "سيريوس" يهبطون افتراضيا على سطح القمر

نزل المشاركون في تجربة محاكاة الرحلة الفضائية إلى سطح القمر افتراضيا بمساعدة تكنولوجيات الواقع الافتراضي.

أفاد بذلك الاثنين 14 مارس المكتب الصحفي لمعهد الدراسات الطبية البيولوجية الروسية. ومشى المشاركون في التجربة على سطح القمر مرتدين بزة فضائية تعتمد تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تقضي بارتداء خوذة الواقع الافتراضي ومنظومة تحاكي جاذبية القمر.

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وأخذ أفراد طاقم المركبة الجوالة الافتراضية التي ركبوها عينات التربة القمرية. وقال الناطق أن كل بنود البرنامج الخاصة بالخروج الافتراضي من الكبسولة المعزولة وقيادة المركبة القمرية الجوالة نفذت بنجاح.

يذكر أن تجربة "سيريوس - 2021" لمحاكاة الرحلة إلى القمر انطلقت يوم 4 نوفمبر الماضي في موسكو. وتضمن طاقم التجربة أولا 3 روس، أمريكييْن اثنين، وإماراتيا، ثم خرجت منها روسية جراء إصابتها بجرح في الذراع.

ويتوقع أن يقضي كل المشاركون في التجربة في كبسولة معزولة تماما عن العالم الخارجي 240 يوما.

ويتم تحقيق المشروع بمشاركة الوكالات الفضائية من روسيا وألمانيا وكندا والأخصائيين من إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس