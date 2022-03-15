هل تكون عسكرية؟.. روغوزين يتحدث عن مواصفات المحطة الفضائية الروسية

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أنه إذا استمر العداء ضد روسيا، فإن المحطة الفضائية الوطنية ستكون محطة عسكرية تطبيقية.

إقرأ المزيد





ويشير روغوزين، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المحطة الفضائية الوطنية الروسية (ROSS)، التي ستحل محل المحطة الفضائية الدولية، ستكون عسكرية - تطبيقية، في حال استمرار سياسة العداء لروسيا.

ويقول، "إذا استمرت هذه الظروف خلال فترة إنشاء محطتنا الفضائية الوطنية، فسوف نجعلها محطة عسكرية - تطبيقية، لأنه لا يمكن مواصلة العيش في هذا العالم المعادي، وسوف يكون عدد المشاركين فيها محدودا".

ويضيف، عموما سيتم إنشاء المحطة في جميع الظروف.

ويقول، "يجب أن تكون بسيطة قدر الإمكان، بحيث لا تصلح لبقاء رواد الفضاء فترة طويلة فيها، بل فقط المدة الكافية لتنفيذ مهمتهم والعودة إلى الأرض، ما سيساعد على تخفيض تكاليفها".

وتجدر الإشارة، إلى أن الحديث عن إنشاء محطة فضائية وطنية روسية بدأ في شهر أبريل عام 2021 ، على أن تكون المحطة جاهزة في عام 2025، موعد انسحاب روسيا من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"