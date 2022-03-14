روغوزين: توقيت إنهاء التعاون في المحطة الفضائية الدولية يعتمد على رفع العقوبات

قال دميتري راغوزين رئيس مؤسسة روس كوسموس إن رد الشركاء حول رفع العقوبات عن المؤسسة هو وحده ما سيتيح صياغة الموقف النهائي لروسيا بشأن توقيت إنهاء التعاون في المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح روغوزين اليوم الاثنين 14 مارس، في قناته على "تليغرام"أنه بعث برسائل إلى الشركاء في محطة الفضاء الدولية اقترح فيها على إدارات الفضاء في المحطة الفضائية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي "الشروع في دراسة داخلية لقضية رفع العقوبات غير القانونية عن (روس كوسموس)، ما سيسمح بصياغة موقف نهائي بشأن توقيت استكمال التعاون في المحطة الفضائية الدولية".

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وفي وقت سابق، كان روغوزين قد صرح، خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما من الحزب الديمقراطي الليبرالي، بأن العمل في المحطة الفضائية الدولية أثناء الوضع الجيوسياسي الحالي ليس فعّالاً. وأضاف أن الأموال الضخمة ستكون مطلوبة لتمديد تشغيل المحطة حتى عام 2030، وإلا "ستنهار المحطة".

وفي 24 فبراير الماضي، صرّح روغوزين بأن إنهاء التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المحطة الفضائية الدولية يمكن أن يهدد بخروج المحطة من مدراها على نحو عشوائي وسقوطها في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو الهند أو الصين.

المصدر: تاس