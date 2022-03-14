قناة سويسرية: العقوبات ضد روسيا تشكل خطرا على برامج الفضاء

قالت قناة SRF التلفزيونية السويسرية، إن العقوبات الغربية ضد روسيا والردود الروسية عليها، تهدد المشاريع الفضائية باهظة التكلفة.

ووفقا للقناة، قد يتأثر بسبب ذلك مشروع ExoMars الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يتم خلاله إرسال عربة جوالة إلى المريخ من روسيا وبواسطة مركبة هبوط روسية.

وأشارت القناة، إلى أن روسيا تشرف على توجيه محطة الفضاء الدولية في الفضاء، ولهذا السبب، تعتمد بقية الدول في هذا المجال على روسيا التي بدورها تبدو غير معنية ولا تنوي فصل وحداتها عن المحطة.

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ونقلت القناة، عن الصحفي العلمي كارل أوربان قوله: "الآن هناك تسارع في تطور الأحداث، وهو ما تمت ملاحظته بالفعل في السنوات الأخيرة: تواصل الدول الغربية وكذلك روسيا تنفيذ مشاريعها الخاصة كل على حدة".

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ويذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، كانت قد علقت التعاون الفضائي مع الوكالة الأوروبية وتخلت عن إطلاق صواريخ "سويوز – 2" من مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. كما أعلنت أنها ستعيد طاقمها التقني من غوانا الفرنسية.

المصدر: إزفيستيا