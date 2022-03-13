رائد فضاء روسي: قارة القطب الجنوبي رأس جسر للانطلاق إلى كواكب أخرى

أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي دود سفيرتشكوف أن مشاركة رواد الفضاء في البعثات العلمية إلى أنتاركتيكا ستساعدهم في التحضير للرحلات الفضائية إلى كواكب أخرى.

وذلك لأن هناك ظروفا قاسية خاصة تشبه ظروف الكواكب الأخرى.

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يذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود سفيرتشكوف، كان قد شارك في بعثة النيازك التي أجراها العلماء في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية في قارة القطب الشمالي.

وقال رائد الفضاء:" نعم هناك فائدة من بعثات كهذه لرواد الفضاء، مع العلم أن أنتاركتيكا عبارة عن قارة خاصة يشبه سطحها سطح كواكب أخرى، ويتطلب البرد الشيد فيها قدرات بدنية ومعنوية من المشاركين في البعثات. كما يمكن استخدام قارة القطب الشمالي لتحضير رواد الفضاء.

يذكر أن المشاركين في بعثة النيازك إلى قارة القطب الجنوبي عادوا إلى الوطن في 4 ديسمبر الماضي. وسبق لجامعة الأورال الفيدرالية الروسية أن أجرت بعثة النيازك الأولى في الأنتركتيكا عام 2015.

المصدر: تاس