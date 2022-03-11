روسيا تجهّز لإطلاق رحلة مأهولة أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية استعدادا لإطلاق مركبة روسية في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن قيادة قوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي "فرق البحث والإنقاذ التابعة لقوات المنطقة المركزية في الجيش الروسي ستضمن سلامة المنطقة التي ستطلق منها مركبة Soyuz MS-21 نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا".

وأضاف البيان "سيشارك في ضمان سلامة منطقة الإطلاق نحو 150 عسكريا، و4 مروحيات من طراز Mi-8، وطائرتين من طراز An-26 و An-12، بالإضافة إلى مركبات البحث والإنقاذ الأرضية الروسية PEM-1 و PEM-2.. سيشرف على تنظيم مهمة إطلاق المركبة ووضعها في مدارها الفضائي المحدد خبراء تابعون لمركز التحكم في القوات الجوية الروسية وخبراء من المراكز العسكرية في يكاتيرينبورغ".

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The Prichal docking module is now ready to dock future @Roscosmos spacecraft visiting the @Space_Station. The first is expected in March, with three cosmonauts aboard the Soyuz MS-21 spacecraft. pic.twitter.com/2dVAr3noCH — NASA (@NASA) January 19, 2022

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-21 مع صاروخ Soyuz-2.1 الروسي الذي سيحملها إلى الفضاء من المفترض أن يطلقا إلى مدارات الأرض في 18 مارس القادم من قاعدة "بايكونور" الفضائية، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

المصدر: فيستي