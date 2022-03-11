المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها اليوم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية ستخضع لعملية تعديل لمدارها اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة إنه في "مساء الجمعة 11 مارس الجاري سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية لتعديل في ارتفاعه، الهدف من هذه العملية خلق الظروف الملائمة لإطلاق مركبة Soyuz MS-21 نحوها، وتحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-19 عنها والتي يفترض أن تعود نحو الأرض في الـ 30من الشهر الجاري".

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وأضاف البيان "في تمام الساعة 22:35 بتوقيت موسكو من المفترض أن تبدأ محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بالمحطة بالعمل، والمحركات ستعمل لمدة 320.07 ثانية، وستؤدي هذه العملية إلى تحريك المحطة في الفضاء ليزداد ارتفاع مدارها بمقدار 850 م تقريبا.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي