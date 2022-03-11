"روس كوسموس" : روسيا تُلحق بالغرب في الفضاء خسائر تقدر بـ12 مليار دولار

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته قد ألحقت بالغرب خسائر تقدر بـ 12 مليار دولار ردا على عقوبات فرضت عليها.

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جاء ذلك على لسانه في اجتماع عقده يوم 10 مارس مع نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الذين يمثلون الحزب الليبيرالي الديمقراطي.

وقال:" يقدّر الحجم الإجمالي للخسائر التي قد ألحقناها بالغرب بنحو 8 مليارات دولار. أما الخسائر الناتجة عن رفض توريد الصواريخ الفضائية إلى الولايات المتحدة فبلغت 4 مليارات دولار". وأضاف قائلا إن لديه أوراقا رابحة أخرى سيقدمها في حال تصرف الغرب هكذا لاحقا.

المصدر: تاس