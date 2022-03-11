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"روس كوسموس" : روسيا تُلحق بالغرب في الفضاء خسائر تقدر بـ12 مليار دولار

الفضاء

mari-mitropolia.ru
مدير "روس كوسموس" دميتري روغوزين
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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته قد ألحقت بالغرب خسائر تقدر بـ 12 مليار دولار ردا على عقوبات فرضت عليها.

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جاء ذلك على لسانه  في اجتماع عقده يوم 10 مارس مع نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الذين يمثلون الحزب الليبيرالي الديمقراطي.

وقال:" يقدّر الحجم الإجمالي للخسائر التي قد ألحقناها بالغرب بنحو 8 مليارات دولار. أما الخسائر الناتجة عن رفض توريد الصواريخ الفضائية إلى الولايات المتحدة  فبلغت 4 مليارات دولار". وأضاف  قائلا إن لديه أوراقا رابحة أخرى سيقدمها في حال تصرف الغرب هكذا لاحقا.

المصدر: تاس

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