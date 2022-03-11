الروس يكتشفون خطرا على البشر في تركيب تربة القمر

اكتشف علماء جامعة سيتشينوف الطبية الروسية خطرا على حياة البشر في تركيب تربة القمر.

إقرأ المزيد





ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن علماء جامعة سيتشينوف الطبية درسوا مع زملائهم من جامعة جنوب روسيا التقنية، التركيب الكيميائي لتربة أربعة مواقع مختلفة من القمر وقارنوها بمعدل العناصر في تربة الأرض.

ويقول البروفيسور إيفان إيفانوف في قسم الطب المهني والطيران والفضاء وطب الغوص بجامعة سيتشينوف الطبية، "يشكل الحطام الصخري أساس تربة القمر. ويحتوي هذا الحطام على عناصر كيميائية- الكروم والبريليوم والنيكل والكوبالت، التي عند التعرض لها لفترة طويلة ستؤثر سلبا في الحالة الصحية لمستعمري القمر- في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي ".

ويضيف البروفيسور، يمكن أن يسبب هذا التركيب لتربة القمر تهيج الجلد والجهاز التنفسي وتلف الكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي. لذلك يجب أن تؤخذ هذه الأمور مع العوامل الشاذة الأخرى بالاعتبار عند استعمار القمر.

ويشير المكتب الإعلامي، إلى أنه من أجل تشغيل القاعدة على القمر، من الضروري تقييم نسب هذه العناصر الكيميائية في غبار القمر الذي يسقط على بدلات رواد الفضاء والمعدات. كما يجب تحديد مؤشرات التلوث القصوى وعلى ضوء ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية رواد الفضاء والمعدات.

المصدر: نوفوستي