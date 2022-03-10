رائد فضاء روسي: الأوضاع السياسية لا تفسد التعاون بين رواد الفضاء على متن المحطة الدولية

لم تؤثر الأوضاع السياسية في العالم على العلاقات بين رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية.

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أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود – سفيرتشكوف في مؤتمر "روسيا هي تاريخي" الذي عقد الخميس 10 مارس. وقال كود - سفيرتشكوف:" إننا محترفون بالدرجة الأولى ولم تدخل الأوضاع السياسية المعاصرة أية تعديلات في العلاقات بين رواد الفضاء. وكانت لدينا دائما علاقات جيدة لأننا نعمل ما يجب عمله، بما فيه البحوث العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية".

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يعمل على متنها الآن الروسيان أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف، رواد الفضاء والأمريكيون مارك فاندي هاي، راجا تشاري وتوم مارشبارن وكيلا بارون وكذلك رائد الفضاء الأوروبي ماتياس ماورير.

المصدر: تاس