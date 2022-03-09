رائد روسي يسجل رقما قياسيا وطنيا في مجال الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائد الفضاء، بيوتر دوبروف، ، سيسجل قريبا رقما قياسيا روسيا بالنسبة للرواد الروس في المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف المتواجد مع زمليه أنطون شكابليروف حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية سيسجل قريبا رقما قياسيا روسيا بالنسبة لطول مدة البقاء على متن المحطة ".

وأضاف البيان "في 15 مارس الجاري سيكون دوبروف قد سجل رقما قياسيا روسيا بالنسبة لطول مدة البقاء على متن المحطة الفضائية، في اليوم المذكور وفي تمام الساعة 19:25 بتوقيت موسكو سيحظى بيوتر برقم قياسي يفوق الرقم الذي سجله رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنينكو، والذي تمكن ما بين عامي 2015 و2016 من البقاء في المحطة 340 يوما و8 ساعات و42 دقيقة".

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وأشار البيان إلى أن رائدي الفضاء المذكورين مع رائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي هاي من المفترض أن يعودوا إلى الأرض في 30 مارس الجاري على متن مركبة "سويوز إم إس-19" الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن دوبروف كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية مع رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي على متن مركبة "سويوز إم إس-18" في أبريل العام الماضي.

المصدر: فيستي