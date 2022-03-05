"روس كوسموس": المقعد في مركبة "سويوز" المأهولة أرخص سعرا من "دراغون" المأهولة

لم يوافق مدير عام "روس كوسموس" الفضائية الروسية على اعتقاد يفيد بأن مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لـ"سبيس إكس" أرخص بكثير من مركبة "سويوز إم إس" الروسية.

وقال:" هناك مَن يعتقدون أن "مركبة " دراغون" المأهولة لـ إيلون ماسك" أنفع بكثير من مركبة "سويوز إم إس" الروسية. لكنهم يقارنون بين الخدمة التجارية التي تقدمها "روس كوسموس" وتدفعه "ناسا" مع السعر الداخلي، الأمر الذي يُخل بتوازن الأسعار".

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وأضاف قائلا: هناك أفضلية أخرى لـ"سويوز" المأهولة مقارنة بـ"دراغون" المأهولة تكمن في وجود مرحاض في قطاع خاص على عكس مرحاض أمريكي في "دراغزن" يتوزع وراء ستار فوق رواد الفضاء.

يذكر أن بوابة Spacenews.com الأمريكية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن رحلة رواد الفضاء على متن "دراغون" المأهولة أرخص منها على متن "سويوز" المأهولة.

وحسب وسائل الإعلام فإن سعر كرسي واحد في "دراغون" المأهولة بلغ نحو 64.7 مليون دولار في حال تحليق 4 رواد. أما "ناسا" فكانت تدفع لـ روس كوسموس" 86 مليون دولار مقابل كرسي واحد.

المصدر: تاس