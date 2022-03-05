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روسيا تختبر محركا لصاروخ "سويوز -5" الفضائي الواعد

الفضاء

روسيا تختبر محركا لصاروخ
riavrn.ru
صورة أرشيفية
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أجرى الأخصائيون في مصنع "فورونيج" الميكانيكي، بصفته فرعا في مركز "إينيرغوناش" التابع لـ"روس كوسموس" أول اختبار أرضي ناجح للمحرك الصاروخي العامل بالأكسجين والكيروسين.

أفاد بذلك يوم 4 مارس ناطق باسم المصنع.

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ويخصص المحرك لاستخدامه في المرحلة الثانية لصاروخ  "سويوز – 5"  المتكوّن من المرحلتين.

وأوضح الناطق أن برنامج الاختبار قد نُفذ  تماما. وأضاف قائلا:" إننا مقتنعون بأن محرك РД0124МС  سيحطّم في المستقبل رقما قياسيا ضمن المحركات الصاروخية العاملة بالكيروسين  والأكسجين من حيث قوة الدفع النوعية".

يذكر أن مصنع "فورونيج" الميكانيكي تم تأسيسه في 1 نوفمبر عام 2019. ويتخصص المصنع في إنتاج صواريخ "سويوز"، "سويوز – 2.1  بي"، " سويوز – 2.1 في" "بروتون – إم"، "أنغارا".

كما تجري هنا البحوث العلمية والتصاميم الخاصة بتصنيع  محركات الأوكسجين والميثان والمحركات الكهربائية والمحركات  التي ستستخدم في صاروخ "سويوز – 5".

المصدر: تاس

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