"روس كوسموس" ستركز على مجموعة الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية

قررت مؤسسة "روس كوسموس" التركيز على تطوير مجموعة الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية، لمواجهة مخاطر فرض عقوبات جديدة.

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ويشير المكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى أن هناك احتمال عدم السماح بوصول بيانات الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية للأرصاد الجوية، إلى روسيا. لذلك قررت المؤسسة التركيز على تطوير مجموعة الاقمار الصناعية الوطنية للأرصاد الجوية.

وجاء في بيان المكتب، "ستولي مؤسسة "روس كوسموس" في ظل الظروف الحالية، اهتماما إضافيا لتطوير مجموعة الأقمار الصناعية الوطنية للأرصاد الجوية، بسبب خطر احتمال فصل روسيا عن بيانات الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية للأرصاد الجوية".

ويذكر، أن مجموعة الأقمار الصناعية الوطنية للأرصاد الجوية العاملة في الفضاء حاليا تتالف من ستة أقمار: ثلاثة من نوع Meteora-M واثنان من نوع Elektro-L وواحد من نوع Arktika-M.. ومن المقرر في عام 2022، إطلاق قمرين آخرين من نوع Meteor-M2، و قمر استطلاع من نوع Kondor-FKA1 وأربعة أجهزة لرصد حالة الغلاف الأيوني Ionosfera.

المصدر: نوفوستي