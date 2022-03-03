الصين تضع دفعة جديدة من الأقمار الصناعية في مدارات الأرض

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء عن نجاحها بوضع 22 قمرا صناعيا جديدا في مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة " جرت بنجاح عملية إطلاق 22 قمرا صناعيا صينيا ووضعت في المدارات حول الأرض، هذه الأقمار المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد أطلقت من مطار Wenchang الفضائي الصيني، واستخدم في عملية إطلاقها صاروخ صيني من نوع Long March-8".

وأضاف البيان "من بين الأقمار التي أطلقت كان هناك 4 أقمار هي :Hainan-1-01 وHainan-1-02 وWenchang-1-01 وWenchang-1-02، جميعها زودت بكاميرات عالية الدقة لالتقاط صور واضحة للأرض، كما جهزت بمعدات متطورة تمكنها من إرسال واستقبال البيانات التي ستستعمل في ضمان أمن الملاحة في المناطق البحرية".

ويعتبر مطار Wenchang الذي نفذت منه عملية إطلاق الأقمار أحد المطارات الفضائية الأربعة في الصين، وهو المطار الفضائي الصيني الوحيد الذي تسمح الشروط الفنية المتواجدة فيه بإطلاق صواريخ CZ-7A الفضائية الثقيلة التي يصل طولها إلى 60.7 م، كما تطلق من هذا المطار عدة أنواع من الصواريخ الفضائية الصينية الأخرى مثل CZ-8 و CZ-5 و CZ-5B، كما يعد هذا المطار معلما لاجتذاب السياح أيضا إذ زاره العام الماضي أكثر من 8 ملايين سائح.

المصدر: فيستي