11 صاروخا من طراز "أنغارا" لا تزال قيد الإنتاج في إحدى الشركات الفضائية الروسية

لا يزال 11 صاروخا فضائيا روسيا من طراز "أنغارا" قيد الإنتاج في شركة "بوليوت"، بصفتها فرعا في مركز "خرونيتشيف" الفضائي.

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أعلن ذلك مدير عام المركز، أليكسي فاروتشكو. وأوضح أن هناك 3 صواريخ خفيفة من طراز "أنغارا – 1 – 2" و8 صواريخ ثقيلة من طراز "أنغارا 5"، فضلا عن نموذج مستخدم لتزويد صاروخ "أنغارا" بالوقود وأول صاروخ فضائي سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا.

ويتوقع أن ترسل في مارس الجاري كل خزانات النموذج إلى قسم تجميع الصواريخ في المركز. قد بلغت جاهزية النموذج 60%. أما نسبة جاهزية أول صاروخ من طراز "أنغارا" فبلغت 45%.

وحسب مدير عام المركز فإن المرحلة الثالثة لصاروخ "أنغارا" الثقيل سترسل إلى مدينة أومسك في غرب سيبيريا قبل إرسالها إلى مطار " فوستوتشني".

يذكر أن إنشاء منصة ثانية مخصصة لإطلاق صاروخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" الفضائي سينتهي العام الجاري. أما إطلاق أول صاروخ منه فسيتحقق عام 2023.

المصدر: تاس