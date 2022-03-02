استكشاف بقعة شمسية عملاقة "محيرة للعقل" بحجم كوكبنا تقريبا!

قدم تلسكوب جديد يأخذ على عاتقه مهمة استكشاف الشمس صورا جديدة لا تصدق للنشاط الشمسي.

وبدأ التلسكوب الشمسي، Daniel K. Inouye، التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية عملياته العلمية لأول مرة يوم الأربعاء 23 فبراير 2022. إنه أكبر تلسكوب شمسي في العالم، ويأمل العلماء أن تتقدم ملاحظاته عالية الدقة لإكليل الشمس بشكل كبير.

ويستطيع Inouye تصوير ميزات صغيرة لا يتجاوز عرضها 20 كيلومترا (12.4 ميلا). ومن موقعها المتميز بالقرب من قمة هاليكالا، ماوي، بعد إجراء اختبارات ومعايرة مكثفة، بدأت الآلة حقبة جديدة من علوم الطاقة الشمسية.

ويقدم التلسكوب الآن بعض المناظر عن قرب لواحد من أروع الأشياء التي تقوم بها شمسنا: البقع الشمسية.

وقال عالم الفلك توماس ريميلي، مدير تلسكوب Inouye الشمسي: "إن أخذ الملاحظات العلمية الأولى باستخدام تلسكوب Inouye الشمسي يمثل لحظة مثيرة لمجتمع علوم الطاقة الشمسية".

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ويمكن أن تتحد ملاحظات Inouye مع البيانات التي التقطت بواسطة باركر للحصول على مجموعة أكثر شمولا من البيانات حول الظواهر الشمسية.

وهناك صورة أخرى، التقطتها Inouye في مايو من العام الماضي، تُظهر مجمع البقع الشمسية، والفراغات السحيقة في عين الكاميرا.

وستبدأ العمليات العلمية للتلسكوب بمرحلة تكليف مدتها 12 شهرا، والتي قد تتضمن بعض المشكلات التي يجب حلها أثناء اختبار التلسكوب ومعايرته في ظل ظروف التشغيل.

ومع ذلك، فقد حان الوقت لبدء التلسكوب الشمسي عبر الإنترنت. وصمم Inouye لأخذ قياسات الظواهر الشمسية مثل البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، بالإضافة إلى المجال المغناطيسي الشمسي المعقد.

وكان هناك الكثير من نشاط البقع الشمسية في الأشهر القليلة الماضية في الاقتراب من الحد الأقصى للطاقة الشمسية - وهي الفترة الأكثر نشاطا في دورة الشمس البالغة 11 عاما. وتعتمد هذه الدورة على المجال المغناطيسي للشمس، والذي يتقلب كل 11 عاما، حيث يتبدل مكان القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي.

ويمثل الحد الأدنى من الطاقة الشمسية - الذي يتميز بحد أدنى من نشاط البقع الشمسية والتوهج - نهاية دورة واحدة وبداية دورة جديدة، ويحدث عندما يكون المجال المغناطيسي للشمس في أضعف حالاته.

وهذا لأن المجال المغناطيسي للشمس يتحكم في نشاطه: البقع الشمسية هي مناطق مؤقتة من المجالات المغناطيسية القوية، في حين أن القذف الكتلي الإكليلي الذي ينفجر من التوهجات الشمسية يتم إنتاجه عن طريق انكسار خطوط المجال المغناطيسي وإعادة الاتصال. وكان الحد الأدنى الأخير في ديسمبر 2019، ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى التالي في يوليو 2025.

المصدر: ساينس ألرت