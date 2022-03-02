روسيا تصنع دفعة جديدة من صواريخ "أنغارا" الفضائية المعدّلة

أعلن مركز "خرونيتشيف"الروسي للصناعات الفضائية أن الخبراء في البلاد ماضون بتصنيع دفعة جديدة من صواريخ "أنغارا" المتعددة الاستخدامات.

وحول الموضوع قال مدير المركز، أليكسي فاروتشكو: "في مصنع بالوت التابع لمركزنا يجري حاليا تطوير 11 صاروخا فضائيا جديدا، منها 3 صواريخ من فئة Angara-1.2 الخفيفة، و8 صواريخ ثقيلة من فئة Angara-A5".

وأضاف " العمل يجري أيضا على تطوير أول نموذج كهربائي مخصص لتزويد صواريخ Angara-A5 بالوقود، كما يتم تطوير صاروخ من نوع Angara-A5 من المفترض أن يطلق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.. لقد أتممنا نحو 60% تقريبا من الأعمال المطلوبة لتطوير الصواريخ الجديدة، وأنجزنا 45% من الأعمال المخصصة للصاروخ الذي سيطلق من فوستوتشني، وفي مارس الجاري من المفترض أن يتسلم مركزنا خزانات الوقود المخصصة للنماذج الجديدة من الصواريخ".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء في البلاد يستكملون أعمال بناء الأقسام الجديدة في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي والتي ستضم منصات جديدة لإطلاق صواريخ "أنغارا" المعدلة الجديدة.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: فيستي