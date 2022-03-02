روغوزين يتحدث عن توظيف الأموال المخصصة لتحقيق المشاريع المشتركة مع أوروبا وأمريكا

ستوجّه مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أموالا تحررت نتيجة رفض الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق المشاريع المشتركة، إلى تطوير المنظومات الفضائية الدفاعية.

ومشاريع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أعلن ذلك مدير عام المؤسسة دميتري روغوزين في تدوينته على "تليغرام".

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وأشار روغوزين كذلك إلى أنه ينوي في ظل العقوبات الاقتصادية إعادة النظر إلى الأولويات والتركيز على تحقيق الاستقلال التام وعدم الاعتماد على تكنولوجيات أجنبية في مجال الفضاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان قد أعلن في وقت سابق أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفائها على روسيا ستقطع نصف تصدير التكنولوجيات الفائقة عن روسيا وستوجه ضربة إلى قطاعها الفضائي.

أما الاتحاد الأوروبي فأعلن من جانبه عن تعليق أي تعاون مع روسيا في مجال الفضاء، بما في ذلك تحقيق بعثة " "إكزومارس – 2022" الفضائية إلى المريخ.

المصدر: تاس