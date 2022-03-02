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"روس كوسموس" تشك بإمكانية تشغيل المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024

الفضاء

Gettyimages.ru Stocktrek
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن المكتب الإعلامي لـ"روس كوسموس" أن المؤسسة حصلت على موافقة الحكومة لتشغيل المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2024 وأن مسألة تمديد فترة تشغيلها في الظروف الراهنة أمر مشكوك فيه.

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وقد أعربت مؤسسة "روس كوسموس" عن أملها في أن تكف وزارة الخارجية الأمريكية قريبا الضغط على ناسا وتسمح لهم ببدء الحوار مع روسيا.

وتضيف، "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإنه سينعكس على برامج الملاحة الفضائية المأهولة".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية وحلفائها سوف تمس قطاع التكنولوجيا المتقدمة في روسيا وبرامجها الفضائية. وستمنع الولايات المتحدة تصدير أكثر من نصف المعدات والأجهزة التكنولوجية المتقدمة إلى روسيا، ما سيوجه ضربة لقدرتها على مواصلة تحديث قواتها الجوية. مشيرا إلى أن هذا سيؤثر أيضا في برامجها الفضائية.

ومن جانبها أعلنت كاتي لوديرز، مديرة البرامج الماهولة في ناسا، في مؤتمر صحفي افتراضي، بثته قناة يوتيوب لشركة اكسيوم سبيس، أن التعاون مع "روس كوسموس" مستمر كالسابق.

المصدر: تاس

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