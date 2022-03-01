مؤسسة "روسكوسموس": سنحاسب أوروبا بسبب الخسائر على خلفية وقف عمل تلسكوبنا

أفاد المكتب الصحفي لمؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية بأن المؤسسة ستحاسب أوروبا بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء إغلاق تلسكوبها.

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وقارنت المؤسسة الروسية شركاءها بالنعام الذي يخفي رأسه ويتهرب من تفسير سبب العقوبات وينتهك بشكل صارخ اتفاقيات الشراكة ويدمر الحلم المشترك لاستكشاف الفضاء.

وقالت: "ألحقوا ضررا بالبرنامج العلمي للمرصد الفضائي "سبيكتر أر غي" عن طريق إيقاف عمل أحد تلسكوباته. إن العقوبات التي فرضوها تكبدنا خسائر حقيقية وبالتأكيد سيتم تقييمها وتحرير الفواتر إلى الجانب الأوروبي".

ولم تتمكن المؤسسة من الإجابة عن السؤال حول احتمال الحفاظ على التعاون الفضائي بمشاركة روسيا. وأوضحت المؤسسة: "سيتعين على شركائنا السابقين الإجابة والذين أقمنا معهم علاقات على مدى سنوات وعقود طويلة. كما هو الحال، على سبيل المثال، في حالة عندما توقفت الولايات المتحدة عن إطلاق بالمكوكات، وعندما تخلى الشركاء الأمريكيون عن مشروع "ExoMars".

وأكدت أن الجانب الروسي كان يظهر دائما شفافيته واستعداده للتعاون الدولي.

وأعلنت الوكالة الفضائية الأوروبية، سابقا، أن إطلاق البعثة الروسية الأوروبية "ExoMars" قليل الاحتمال بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما أفادت الوكالة بأنها تدرس احتمال استخدام السفن الفضائية الأوروبية لإطلاق أقمارها الصناعية بدلا من إطلاقها بمساعدة سفن "سويوز" الفضائية الروسية.

وأعلن رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في بث قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب" أن الجانب الألماني أبلغ روسيا بأنه يوقف عمل التلسكوب الموجود في المرصد الفضائي "سبيكتور أر غي" الذي يعتبر مشروعا روسيا ألمانيا مشتركا.

المصدر: تاس