وكالة الفضاء الأوروبية تدرس إمكانية استخدام صواريخها بدلا من الروسية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تدرس إمكانية الاعتماد على صواريخها بدلا من صواريخ "سويوز" لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تدرس الوكالة إمكانية استخدام الصواريخ الأوربية لوضع أقمار صناعية في مدارات الأرض كان من المخطط إطلاقها باستخدام صواريخ سويوز الروسية".

وأضاف البيان "سندرس إمكانية تأمين خدمات الإطلاق الفضائي لكل حمولة أوروبية نعتبر مسؤولين عنها، وسنعتمد حاليا على الأنظمة التي تستعمل الآن، كما سنعتمد مستقبلا على صواريخ Vega C و Ariane 6".

وتأتي هذه التصريحات من الوكالة عقب القيود التي فرضتها على العديد من الهيئات والمؤسسات الروسية المتعلقة بمجالات الفضاء إثر الأزمة في أوكرانيا.

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وردا على القيود الأوروبية المذكورة قال مدير مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن المؤسسة قررت تعليق التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات الإطلاق الفضائي من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وبعدها أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن إلغاء المؤتمر الذي كان سيعقد عبر تقنية الفيديو بين رئيس الوكالة ومدير "روس كوسموس"، والذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين الماضي.

ومن جانبه أشار مصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الطرفين خلال الاجتماع المزمع عقده سابقا كان من المفترض أن يناقشا المواضيع التي تتعلق بالعقوبات التي فرضتها أوروبا على مركز "بروغريس" الفضائي الروسي ومعهد "تسينماش" الفضائي، وكذلك الأمور التي تتعلق ببعثة "إيكزومارس" التي كان من المخطط إرسالها إلى المريخ.

المصدر: تاس