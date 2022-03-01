شركات أمريكية تستعد لاستخدام محركات RD-180 من دون روسيا

أعلنت شركتا لوكهيد مارتن وبوينغ عن استعدادهما لاستخدام محركات الصواريخ RD-180 الروسية الصنع من دون مشاركة خبراء شركة "إينيرغوماش" الروسية.



ووفقا لـجيسيكا راي، المتحدثة باسم United Launch Alliance (ULA)، المحركات التي تم شراؤها من روسيا لاستخدامها في صواريخ Atlas V المتبقية حاليا في الولايات المتحدة، "مخزنة بشكل آمن" في مصنع بمدينة ديكاتور بولاية الاباما ، "ولدينا اتفاقية بشأن الدعم الفني وقطع الغيار، فإن لم يكن هذا الدعم متاحا، فنحن في جميع الأحوال يمكننا تنفيذ برامجنا بأمان ونجاح".

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ومن جانبه يقول توري برونو، المدير التنفيذي لـ (ULA) تستخدم الشركة خلال سنوات طويلة المحركات الصاروخية الروسيةـ لذلك يمكنها عدم الاعتماد على خبراء شركة "إينيرغوماش" في مجال الدعم الفني.

ويضيف، لقد قررت الولايات المتحدة شراء محركات الصواريخ الروسية RD-180 لتجنب تسرب التقنيات الصاروخية إلى إيران أو كوريا الشمالية بعد انتهاء الحرب الباردة.

ويذكر أن ULA تخطط لاستخدام صواريخ Vulcan بمحركات BE-4 التي تعمل بوقود غاز الميثان بدلاً من صواريخ Atlas V بمحركات RD-180 الروسية التي تعمل بالكيروسين، لأن البنتاغون، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، يسمح بإبرام عقود إطلاق Atlas V فقط حتى عام 2022.

ولكن وفقا لـ SpaceNews تمتلك ULA حاليًا عقودًا لحوالي 25 عملية إطلاق صواريخ من نوع Atlas V حتى عام 2025 .

المصدر: لينتا. رو