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اللجنة الحكومية تحدد 18 مارس المقبل موعدا لإطلاق مركبة فضائية روسية جديدة

الفضاء

اللجنة الحكومية تحدد 18 مارس المقبل موعدا لإطلاق مركبة فضائية روسية جديدة
Roskosmos.ru
صورة أرشيفية
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أقرت اللجة الحكومية الروسية يوم 18 مارس المقبل موعدا لإطلاق بعثة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار البيان إلى أن اللجنة الحكومية وافقت على اقتراح قدمه مجلس المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية بشأن إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 21" الفضائية المأهولة بالطاقم الـ67 للمحطة الفضائية الدولية.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن اللجنة الحكومية ستتخذ في 14 مارس المقبل قرارا بجاهزية صاروخ "سويوز – 2.1 آ" والمركبة المأهولة للإطلاق من مطار "بايكونور" الفضائي.

ووافقت اللجنة الحكومية كذلك على اقتراح بانتهاء تحليق مركبة " سويوز إم إس – 19" المأهولة بأفراد الطاقم الـ66 الذي يتضمن الروسييْن أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف والأمريكي مارك فاندي هايم، وعودتهم إلى الأرض.

ويتوقع أن ينطلق صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الساعة 18.55 يوم 18 مارس المقبل بتوقيت موسكو إلى المحطة الفضائية حاملا رواد الفضاء الروس أوليغ آرتيميف، آنا كيكينا، دميتري بيتيلين. وستصل المركبة المأهولة المحطة الفضائية بعد 3 ساعات من إطلاقها من مطار "بايكونور" الفضائي.

المصدر: تاس

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