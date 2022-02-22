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مركبة Cygnus تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة Cygnus تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية
NASA
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أعلنت وكالة ناسا عن نجاح التحام مركبة الشحن الأمريكية Cygnus بالمحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الوكالة "نجحت مركبة الشحن Cygnus التي أطلقت إلى الفضاء مؤخرا بالالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، عملية الالتحام تمت يوم الاثنين 21 فبراير الجاري تمام الساعة (15:20 بتوقيت موسكو).. أشرف على العملية رائدا الفضاء التابعان لناسا، رجا شاري وكايلا براون، واستخدم الرائدان ذراع Canadarm2 الإلكترونية لتقريب المركبة لتلتحم بوحدة Unity التابعة للمحطة".

وأضاف البيان "المركبة من المفترض أن تبقى ملتحمة بالمحطة حتى مايو المقبل، وبعدها ستحّمل بأقمار CubeSat النانوية الصغيرة وبعض المعدات غير الضرورية لتعاد إلى الأرض، وفي طريق عودتها ستقوم بإطلاق الأقمار في المدارات وبعد أسبوعين تقريبا ستصل إلى الغلاف الجوي للأرض لتحترق فيه بالحمولة الباقية".

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أطلقت مركبة Cygnus نحو الفضاء يوم السبت 19 فبراير الجاري على متن صاروخ Antares، وحملت إلى المحطة أكثر من 3,7 طن من الحمولة التي شملت معدات ومواد لإجراء التجارب العلمية، ومواد طبية سيتم اختبار تأثيراتها في ظروف انعدام الجاذبية، ومعدات حديثة لتوليد الأكسجين للمحطة، ومعدات لإجراء اختبارات إنماء النباتات في الفضاء.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي

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