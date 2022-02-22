استئناف الزيارات السياحية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي

زار السياح لأول مرة عام 2022 مطار "فوستوتشني" الفضائي الواقع في محافظة آمورسكايا بأقصى شرق روسيا.

وكان المطار مغلقا على مدى عامين للزيارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. جاء ذلك على موقع استثمار البنية التحتية الأرضية الفضائية.

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وقال الموقع الإلكتروني إن مطار "فوستوتشني" استقبل لأول مرة السياح بعد فرض القيود المتعلقة بتفشي "كوفيد – 19"، وهم التلاميذ من منطقة رومنينسكوي بمحافظة آمورسكايا الذين وصلوا المطار الفضائي ليطلعوا على مكان تجميع الصواريخ الفضائية التي تنطلق لاحقا إلى الفضاء. وتضمنت مجموعة السياح 20 تلميذا قد خضعوا قبل ذلك لاختبار " PCR ".

وأصبحت تلك الزيارة ممكنة مع شرط مراعاة كل السياح الإجراءات الاحترازية والوبائية.

يذكر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي يعتبر من أكثر المطارات الفضائية الروسية شعبية. وكان المطار يستقبل كل عام قبل اندلاع وباء فيروس كورونا نحو ألفي سائح وغالبتهم هم التلاميذ والطلاب من مناطق الشرق الأقصى الروسي. و20% منهم فقط هم البالغون.

وعادة ما تجرى الزيارات السياحية في "فوستوتشني"بغرض رفع اهتمام الشباب بالعمل في مؤسسات "روس كوسموس"، بما في ذلك مطار "فوستوتشني" الفضائي.

يذكر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني بدأ العمل في إنشائه عام 2007 بناء على مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنشئت فيه أعوام 2012 - 2016 منصة لإطلاق الصواريخ "سويوز - 2".

المصدر: تاس