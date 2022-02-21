المحطة الفضائية الدولية تستقبل مركبة شحن أمريكية

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح إطلاق مركبة شحن أمريكية أخرى نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الوكالة "يوم السبت 19 فبراير الجاري جرت بنجاح عملية إطلاق صاروخ Antares مع مركبة الشحن الأمريكية Cygnus من مطار فضائي بولاية فرجينيا، الصاروخ أطلق الصاروخ نحو الفضاء بتمام الساعة 12:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (20:40 بتوقيت موسكو)".

We have liftoff! The @NorthropGrumman S.S. Piers Sellers #Cygnus capsule lifted off atop an Antares rocket at 12:40pm ET (17:40 UTC) to deliver science, supplies, and snacks to the astronauts aboard the @Space_Station. Arrival is set for Feb. 21. pic.twitter.com/OWKmapPQVL — NASA (@NASA) February 19, 2022

وحملت المركبة إلى المحطة أكثر من 3,7 طن من الحمولة التي شملت معدات ومواد لإجراء التجارب العلمية، ومواد طبية سيتم اختبار تأثيراتها في ظروف انعدام الجاذبية، ومعدات حديثة لتوليد الأكسجين للمحطة، ومعدات لإجراء اختبارات إنماء النباتات في الفضاء.

ومن المخطط أن تصل المركبة إلى المحطة وتلتحم بها يوم الاثنين 21 فبراير الجاري، ليشرف على عملية التحامها رائدا الفضاء التابعان لناسا، رجا شاري وكايلا براون، كما يفترض أن تبقى هذه المركبة ملتحمة بالمحطة عدة أشهر وبعدها سيتم تحميلها بالنفايات والمعدات والأدوات التي لم تعد ضرورية للرواد ليم إرسالها نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

The #Cygnus spacecraft is safely in orbit with solar arrays extended. Treats and tasks await the astronauts upon arrival at the @Space_Station, which is set for Feb. 21. Kayla Barron & @Astro_Raja will work together to guide Cygnus into place: https://t.co/BEsJA2XGybpic.twitter.com/GdCulb5O7k — NASA (@NASA) February 19, 2022

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وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت قبل هذه المرة مركبة من نوع Cygnus نحو المحطة الفضائية في أغسطس السابق، وانفصلت تلك المركبة عن المحطة في 20 نوفمبر الماضي، كما أرسلت عدة مركبات شحن من نوع Dragon من تطوير شركة "سبيس إكس".

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي