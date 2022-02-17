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الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات يورو لنظير OneWeb البريطانية

الفضاء

الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات يورو لنظير OneWeb البريطانية
Globallookpress John Pulsipher/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلن تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، أن الاتحاد قرر تخصيص 6 مليارات يورو لتصميم مجموعة أقمار صناعية نظيرة لمجموعة OneWeb البريطانية.

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ويشير المفوض الأوروبي، إلى أن الاتحاد سيخصص من ميزانيته مبلغ 2.4 مليار يورو فقط والمبلغ المتبقي سيجمع من دول الاتحاد الأوروبي ومن المجموعات الصناعية الأوروبية.

ووفقا له، يجب أن تكون لأوروبا "كوكبة" من الأقمار الصناعية الخاصة بها. لكي تساعد على تحسين الأمن السيبراني لدول الاتحاد الأوروبي وضمان وصول أفضل للنطاق العريض لشبكة الانترنت للدول الأوروبية والإفريقية.

ويقول، "هذا أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية والسيادة التكنولوجية"

ومن جانب آخر في شهر يناير المنصرم أفادت Space24 ، بأن شركتي Airbus وOneWeb  وقعتا في شهر ديسمبر الماضي على اتفاقية شراكة بشأن توفير خدمات الأقمار الصناعية للاتصالات العاملة في مدار ارضي منخفض للقوات العسكرية في أوروبا.

المصدر: تاس 

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