روسيا تحضّر الروّاد للرحلة التي ستطلقها إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لتدريب طواقم الرحلة الروسية المأهولة القادمة التي ستتجه نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "سيبدأ أفراد الطاقمين الأساسي والاحتياطي لمركبة Soyuz MS-21 تدريباتهم في مركز غاغارين الفضائي الروسي، استعدادا لرحلة هذه المركبة التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس القادم".

وجاء في البيان " خلال التدريبات في المركز سيستخدم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف جهاز محاكاة سيساعدهما على تعلّم آلية إقران المركبة بالمحطة الفضائية ضمن الآلية اليدوية، واعتبارا من 22 فبراير الجاري سيخضع أفراد طاقم مركبة سويوز لتدريبات معقدة، أما المرحلة النهائية من التدريبات فسيخضع لها الرواد في قاعدة بايكونور الفضائية".

All in a day’s work!



The Prichal docking module is now ready to dock future @Roscosmos spacecraft visiting the @Space_Station. The first is expected in March, with three cosmonauts aboard the Soyuz MS-21 spacecraft. pic.twitter.com/2dVAr3noCH — NASA (@NASA) January 19, 2022

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت أن رواد الرحلة المذكورة كانوا قد اجتازوا يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري فحوصات لتقييم مهاراتهم في إقران مركبة "سويوز" بالمحطة بأربع وضعيات مختلفة، وحصلوا على تقييمات ممتازة من قبل اللجنة الفاحصة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Soyuz MS-21 مع الصاروخ الروسي الذي سيحملها إلى الفضاء من المفترض أن يطلقا إلى مدارات الأرض في 18 مارس القادم من قاعدة "بايكونور" الفضائية، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

المصدر: فيستي