روسيا وهنغاريا تواصلان التعاون في شؤون الفضاء

وقعت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية اتفاقيات مع هنغاريا لمواصلة التعاون المستقبلي في شؤون الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "في أعقاب الزيارة التي جرت مؤخرا في موسكو، وقع وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، مع رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، بيانا بخصوص التعاون المستقبلي لاستخدام الفضاء للأغراض السلمية".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان "روسيا وهنغاريا تتعاونان بشكل مثمر منذ نصف قرن تقريبا لاستكشاف الفضاء للأغراض السلمية.. على مدار السنوات الماضية، وبمشاركة العديد من معاهد البحوث والجامعات والشركات الهنغارية والروسية بدأ تطوير التقنيات والأدوات اللازمة لثلاثة مشاريع أبحاث فضائية روسية-هنغارية مشتركة".

ومن بين أشهر المشاريع المشتركة التي عمل عليها الجانبان الروسي والهنغاري سابقا كان مشروع القمر الصناعي "تشيبيس- آي" المخصص لدراسة الصواعق وبعض الظواهر الطبيعية، ومشروع مجمع القياس الفضائي Obstanovka-2، وكذلك منظومة Trabant المخصصة لدراسة ديناميكية الطقس الفضائي ودراسة الغلاف الأيوني للأرض.

المصدر: فيستي