"روس كوسموس": اقتراب كويكب من الأرض يبلغ قطره حوالي 1.3 كيلومتر

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" رسما متحركا (أنيميشن) لمرور كويكب كبير يقترب من الأرض، يصل قطره إلى 1.3 كيلومتر.

والكويكب الذي سيمر قرب الأرض في 4 مارس المقبل يقدّر قطره بـ4 أضعاف ارتفاع برج إيفل الفرنسي.

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ويشير العلماء إلى أن الكويكب "يحتمل أن يكون خطيرا" ، لكنه لن يصطدم بالأرض، حيث سيمر على بعد يزيد عن 4.8 مليون كيلومتر عنها، وهذه المسافة أبعد بعشر مرات من المسافة بين القمر والأرض.

المصدر: RT