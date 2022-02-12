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"روس كوسموس": اقتراب كويكب من الأرض يبلغ قطره حوالي 1.3 كيلومتر

الفضاء

Gettyimages.ru
كوكب الأرض
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نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" رسما متحركا (أنيميشن) لمرور كويكب كبير يقترب من الأرض، يصل قطره إلى 1.3 كيلومتر.

والكويكب الذي سيمر قرب الأرض في 4 مارس المقبل يقدّر قطره بـ4 أضعاف ارتفاع برج إيفل الفرنسي.

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ويشير العلماء إلى أن الكويكب "يحتمل أن يكون خطيرا" ، لكنه لن يصطدم بالأرض، حيث سيمر على بعد يزيد عن 4.8 مليون كيلومتر عنها، وهذه المسافة أبعد بعشر مرات من المسافة بين القمر والأرض.

المصدر: RT

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