 
مباشر
عاجل
في أول اجتماع له في 2022.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 5 أعوام

Astra الأمريكية تفشل في وضع أقمار صناعية في مدارات الأرض

الفضاء

Astra الأمريكية تفشل في وضع أقمار صناعية في مدارات الأرض
youtube/VideoFromSpace
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd9k

أعلنت شركة Astra الأمريكية أن صاروخها الذي أطلق أمس الخميس فشل في وضع حمولته من الأقمار الصناعية في مدارها المحدد حول الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة حول الموضوع "واجهنا مشكلات أثناء رحلة صاروخنا الفضائي الذي أطلقناه، لذا لم يتمكن الصاروخ من وضع حمولته من الأقمار في المدار المطلوب.. نأسف بشدة لعملائنا.. سننشر مزيدا من المعلومات بعد استكمال مراجعة البيانات المطلوبة".

وبينت االفيديوهات التي بثّتها الشركة أن المرحلة الأولى للصاروخ انفصلت عن باقي أجزائه بعد 3 دقائق ونصف الدقيقة تقريبا من إطلاقه، وبعدها بدأت محركات المرحلة الثانية من الصاروخ بالعمل لكن المرحلة بدأت بالدوران بشكل غير منضبط ليفقد الاتصال بها بعد بضع ثوان.

إقرأ المزيد
ماسك: تكلفة نقل 150 طنا من البضائع إلى المدار ستصبح قريبا أقل من 10 ملايين دولار
ماسك: تكلفة نقل 150 طنا من البضائع إلى المدار ستصبح قريبا أقل من 10 ملايين دولار

وكانت Astra قد أطلقت صاروخ Rocket 3.3 المذكور يوم الخميس 9 فبراير الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، بتمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو)، وكان من المفترض أن ينقل هذا الصاروخ 3 أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات الأرض المنخفضة، طورها مختصون من الجامعات ألاباما ونيوميكسيكو وكاليفورنيا ، بالإضافة إلى قمر صناعي طوره الخبراء في مركز ليندون جونسون الفضائي الأمريكي.

المصدر: فيستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا