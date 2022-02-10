الصين تخطط لإطلاق 6 مركبات فضائية هذا العام

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)عن نيتها إطلاق 6 مركبات فضائية عام 2022 لاستكمال بناء محطتها المدارية.

وقال بيان صادر عن الإدارة "الخطط التي وضعتها الصين في إطار برنامجها الفضائي تتضمن إطلاق 6 مركبات إلى الفضاء عام 2022 لاستكمال بناء وتطوير محطتها المدارية، من المفترض أن تطلق بكين مركبتي شحن فضائيتين من نوع Tianzhou، ومركبتين مأهولتين من نوع سنتشو، إضافة إلى وحدتين تجريبيتين سيتم اختبارهما مع المحطة".

وكانت وسائل إعلام صينية قد اشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفذت العام الماضي 55 عملية إطلاق فضائي، واحتلت المرتبة الأولى في هذا المجال متجاوزة الولايات المتحدة التي نفذت 51 عملية، والعام الجاري تخطط الصين لتنفيذ 50 عملية أيضا، ستطلق خلالها أكثر من 140 قمرا صناعيا ومركبة إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي